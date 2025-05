Valanga sul Gran Zebrù disperso uno scialpinista

Tragedia sulle Alpi: un giovane scialpinista è disperso dopo essere stato travolto da una valanga sul Gran Zebru', nel gruppo dell'Ortles-Cevedale. Questa notizia riporta alla luce l'importanza della sicurezza in montagna, soprattutto durante la stagione invernale, in cui le condizioni meteo possono cambiare rapidamente. La comunità degli amanti della montagna deve riflettere su come prevenire simili incidenti e garantire esperienze sicure.

AGI - Uno scialpinista risulta disperso sul Gran Zebru' nel gruppo dell'Ortles-Cevedale sul confine tra Alto Adige e Lombardia dopo essere stato travolto da una valanga. A lanciare l'allarme è stato il suo compagno di escursione che è stato travolto per alcuni metri e fortunatamente è rimasto illeso. Secondo le prime informazioni si tratta di escursionisti italiani. La slavina si è staccata nel canalone orientale del Gran Zebru', montagna icona per gli alpinisti. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino di Solda e di Prato Stelvio e l'elisoccorso altoatesino con il Pelikan 1 e Pelikan 3. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Valanga sul Gran Zebrù, disperso uno scialpinista