Vacheron Constantin Omaggio a Ginevra con la ’Tour de l’Île’

Vacheron Constantin celebra il suo 270° anniversario con un tributo unico a Ginevra: la Tour de l’Île. Tre modelli esclusivi che raccontano la maestria artigianale e le tradizioni locali. In un’epoca in cui l’autenticità è sempre più ricercata, questo omaggio non è solo un orologio, ma un viaggio nella storia. Un invito a scoprire come il passato e l'innovazione possano fondersi in un unico, straordinario segnatempo.

di Amelia Zacco Rendere omaggio alla propria città con un orologio, anzi tre. Tre modelli che narrano la propria arte, il savoir-faire, le tradizioni e appunto le proprie radici: Vacheron Constantin nell’anno del suo 270° anniversario presenta tre creazioni che sono un’ode a Ginevra, sede della Maison dalla sua fondazione, nel 1755. Les Cabinotiers Omaggio alla Tour de l’Île, un trio di orologi che attraverso i proprio quadranti, ciascuno dei quali mette in luce il savoir-faire artistico dell’atelier dei Métiers d’Art, celebra un monumento storico di Ginevra. La Tour de l’Île (Torre dell’isola), situata su un isolotto nel mezzo del fiume Rodano, è ciò che resta di un castello fortificato costruito nel XIII secolo per difendere Ginevra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Vacheron Constantin. Omaggio a Ginevra con la ’Tour de l’Île’

