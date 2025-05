Vaccino Covid 1400 morti in eccesso nel 2023 in Giappone Paese col più alto numero di vaccinazioni pro capite - lo STUDIO su Jama

Nel 2023, il Giappone, leader mondiale per vaccinazioni anti-Covid, ha registrato un aumento preoccupante di 1.400 morti in eccesso. Questo dato, emerso da uno studio pubblicato su Jama, solleva interrogativi importanti sulla sicurezza e l'efficacia dei vaccini. Mentre la campagna vaccinale prosegue, è fondamentale riflettere sulle conseguenze a lungo termine e sull'importanza di un'informazione trasparente. La salute pubblica merita attenzione e discussione approfondita.

Il Giappone è il Paese col più alto tasso pro capite di vaccinazioni, pari a 3,6 dosi a marzo 2024, ed anche quello che ha registrato dei dati allarmanti in fatto di morti in eccesso prendendo in esame il 2022 ed il 2023 Uno studio giapponese pubblicato sulla rivista Jama e redatto da Hideki.