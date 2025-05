Va via dal pronto soccorso senza sapere di avere un infarto salvata in extremis dalla Polizia a Lecce

A Lecce, una donna di 65 anni ha abbandonato il pronto soccorso ignara di avere un infarto, ma è stata salvata in extremis dalla polizia. Questo episodio mette in luce una realtà preoccupante: le liste d'attesa nei pronto soccorsi stanno diventando insostenibili. La salute non può aspettare. È fondamentale ripensare il nostro sistema sanitario per garantire cure tempestive e salvare vite. Un campanello d’allarme che non possiamo ignorare!

A Lecce, una donna di 65 anni colpita da infarto lascia l'ospedale per la lunga attesa. Soccorsa e ricoverata d'urgenza.

