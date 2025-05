Va a una visita medica in clinica ma è latitante | imprenditore arrestato a Pompei

Un imprenditore latitante, arrestato durante una visita medica a Pompei, torna al centro dell'attenzione. Sotto accusa per gravi illeciti sullo smaltimento dei rifiuti, la sua storia mette in luce un problema sempre più attuale: l'inquinamento e la gestione illegale dei rifiuti. Questo caso è un chiaro segnale di come le leggi debbano essere rispettate e applicate, per proteggere l’ambiente e la salute pubblica. Chi si oppone alla giustizia non può

L'uomo, due mesi fa, si era sottratto all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare: deve scontare 7 anni per illeciti sullo smaltimento di rifiuti commessi in Liguria nel 2018.

Questa mattina a Napoli, l'ufficio postale di via Caravaggio è stato teatro di una rapina audace, compiuta da due banditi.

