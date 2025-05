Usano i dati di Kevin morto a 31 anni | ora la famiglia deve pagare le bollette

La triste storia di Kevin Boccolini, scomparso a soli 31 anni a causa della distrofia muscolare, riemerge in un modo scioccante: la sua famiglia è ora costretta a far fronte a bollette di oltre 1.000 euro. Questo episodio solleva interrogativi inquietanti sulla gestione dei dati e delle finanze post-mortem, un tema sempre più attuale nella nostra società. Un dramma che si trasforma in una questione di giustizia e rispetto per chi non c'è più.

Tre anni dopo la sua morte, arrivano richieste di pagamento per oltre 1.000 euro. Kevin Boccolini, giovane di 31 anni scomparso il 4 aprile 2022 a Falconara (Ancona), dopo una lunga battaglia contro la distrofia muscolare, torna a far parlare di sé. Non per la sua dolorosa storia di coraggio, ma per una vicenda assurda e beffarda: a tre anni dalla sua morte, la sua famiglia si è vista recapitare una diffida per bollette non pagate, intestate proprio a lui. Contratto attivato dopo la sua morte, con dati rubati. A denunciare l'accaduto è stata Monia Mancini, avvocata e cugina di Kevin, che ha spiegato i contorni della vicenda al Corriere Adriatico: "Kevin, deceduto nel 2022 e affetto da una grave malattia neurodegenerativa, ha ricevuto – tramite i suoi genitori – una lettera di Enel Energia per il recupero di oltre 1.

Falconara, l?incredibile vicenda di Kevin Boccolini: morto da 3 anni ma arriva la beffa. «Deve pagare 1.000 euro di bollette»

La tragica storia di Kevin Boccolini, prematuramente scomparso e ora al centro di una controversia surreale, solleva interrogativi su come il sistema gestisca la memoria e i diritti postumi.

