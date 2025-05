Usa fine dell' era Musk-Trump al Doge

La fine dell'era Musk al DOGE segna un cambio di rotta significativo nel panorama della governance americana. Ringraziando Trump, Musk sottolinea l'importanza di un'alleanza tra innovazione e politica. Ma quali saranno le ripercussioni di questa collaborazione sulla spesa pubblica e sull'efficienza governativa? Un interrogativo che potrebbe influenzare il futuro delle politiche fiscali statunitensi e non solo. Restate sintonizzati!

Elon Musk ha ringraziato il presidente Trump in un messaggio sulla piattaforma social X allo scadere del suo incarico come "dipendente governativo speciale", chiudendo la sua esperienza alla guida del dipartimento per l'Efficienza del governo (Doge), incaricato di ridurre drasticamente la spesa pubblica e l'apparato federale. "Desidero ringraziare il presidente Donald Trump per l'opportunità di combattere gli sprechi", ha scritto Musk, aggiungendo che "la missione del Doge diventerà col tempo uno stile di vita nella pubblica amministrazione". La sua collaborazione con la Casa Bianca, limitata a 130 giorni - tanto può durare un impiego temporaneo nello Stato federale -, si è conclusa.

Trump in Arabia Saudita con Elkann, Musk, Zuckerberg, Fink e Altman, tycoon: "Da Riad a investimenti per 1000 mld $ negli Usa", ok di Washington a vendita di armi per 1,4 mld $ agli Emirati

Donald Trump è in Arabia Saudita per il primo viaggio diplomatico del suo secondo mandato, accompagnato da un gruppo di magnati tra cui Elon Musk, Mark Zuckerberg, Larry Fink e Sam Altman.

