Usa Trump nel clamoroso video dell' esercito | un vaffa al green

In un'epoca in cui il dibattito sul "woke" infiamma le conversazioni, l'esercito americano sorprende tutti con uno spot audace per il Memorial Day. Il video, che mette in risalto l'orgoglio militare, include perfino un vibrante intervento di Donald Trump, trasformando l'azione in un manifesto di resistenza contro le tendenze contemporanee. Un messaggio chiaro: l'identità americana è da difendere. Sarà questo il nuovo linguaggio della patriottica comunicazione militare?

Nuovo spot dell'esercito americano. In occasione¬†del Memorial day, il Pentagono ha pubblicato sui social l'ultimo filmato anti-woke. Qui si vedono¬†i soldati americani impegnati nelle esercitazioni sul campo, mentre in sottofondo si sentono le voci di ¬†Donald Trump ¬†e del segretario alla Difesa¬† Pete¬†Hegseth. Nel video, il presidente americano sottolinea che il successo militare si misura "non solo dalle battaglie che vinciamo, ma anche dalle guerre che facciamo finire". E ancora: "Con la nostra forza e il nostro potere porteremo il mondo alla pace".¬† Poi a prendere la parola √®¬†Hegseth: "Basta distrazioni, basta carri armati elettrici, basta confusione di genere, ¬† basta venerazione per il cambiamento climatico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - Usa, Trump nel clamoroso video dell'esercito: un "vaffa" al green

Putin "impazzito, gli è successo qualcosa". Trump clamoroso: "La caduta della Russia"

Nell'ultimo sviluppo delle tensioni tra Russia e Ucraina, Donald Trump lancia un allarme sul comportamento di Vladimir Putin, definendolo "impazzito".

