Usa | stretta sugli studenti cinesi in nome della sicurezza nazionale

Negli ultimi mesi, la tensione tra Stati Uniti e Cina è esplosa, e ora colpisce anche gli studenti. La nuova stretta sui visti per coloro che studiano in settori “sensibili” segna una svolta nella lotta per la sicurezza nazionale. Un punto interessante? Questa decisione potrebbe ridisegnare il panorama educativo globale, spingendo molti giovani talenti verso altri paesi. Come reagirà la comunità accademica internazionale a questo cambio di rotta?

È una dichiarazione che risuona come un colpo di tamburo nella nuova guerra fredda tra Stati Uniti e Cina. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha annunciato la revoca attiva dei visti per gli studenti cinesi iscritti i n facoltà ritenute "sensibili" o sospettati di legami con il Partito comunista cinese. Dietro la cortina diplomatica, si cela una strategia ben più ampia: la trasformazione del campo universitario in terreno di confronto strategico tra le due superpotenze. Washington ha così deciso di irrigidire drasticamente i criteri di ammissione per i cittadini provenienti dalla Cina e da Hong Kong, rivedendo tutte le richieste di visto alla luce di nuovi standard di sicurezza.

Rubio, 'Usa inizieranno a revocare visti a studenti cinesi'

Gli Stati Uniti, secondo il segretario di Stato Marco Rubio, inizieranno a revocare i visti degli studenti cinesi, specialmente quelli con legami al partito comunista cinese o impegnati in settori strategici.

Usa, la guerra dell’università si espande: stretta sugli studenti cinesi in nome della sicurezza nazionale

Stretta Usa sugli studenti cinesi, visti revocati: cresce la tensione con Pechino. Hong Kong pronta ad accoglierli

Quanti sono gli studenti starnieri nei campus Usa e da dove vengono

