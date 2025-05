Usa Rubio avvia l’esame social sugli aspiranti studenti internazionali di Harvard

Negli ultimi anni, la questione dell'antisemitismo ha guadagnato una crescente attenzione a livello globale. Ora, il Dipartimento di Stato USA lancia un'iniziativa senza precedenti: l'esame approfondito dei profili social degli aspiranti studenti internazionali di Harvard. Un passo audace per garantire che l'educazione superiore non tolleri comportamenti intolleranti. Questo potrebbe segnare una nuova era nella selezione degli studenti, dove il passato online conta più che mai. Che ne pensi?

Il Dipartimento di Stato Usa ha disposto che tutte le rappresentanze consolari americane nel mondo avviino una verifica approfondita dei profili social degli individui intenzionati a iscriversi presso l’università di Harvard, con l’obiettivo di individuare eventuali contenuti antisemiti. Secondo quanto riportato da Politico, si tratterebbe di un progetto sperimentale che, in futuro, potrebbe essere esteso ad altri atenei statunitensi. Il provvedimento è stato diramato dopo la sentenza di un tribunale di Boston che ha sospeso un’ordinanza dell’amministrazione Trump, la quale prevedeva il blocco dei visti per studenti stranieri dell’università del Massachusetts. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Usa, Rubio avvia l’esame social sugli aspiranti studenti internazionali di Harvard

Usa: controlli sui social per studenti di Harvard alla ricerca di contenuti antisemiti

In un'epoca in cui la lotta contro l'antisemitismo è più urgente che mai, Harvard sta testando un innovativo programma di controlli sui social per i suoi aspiranti studenti.

Cerca Video su questo argomento: Usa Rubio Avvia Esame Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

'Rubio avvia esame dei social di stranieri aspiranti a Harvard'. 🔗Approfondimenti da altre fonti

'Rubio avvia esame dei social di stranieri aspiranti a Harvard'

Si legge su msn.com: Il Dipartimento di Stato ha ordinato alla rete diplomatica Usa nel mondo di esaminare i profili social degli aspiranti studenti di Harvard, alla ricerca di contenuti antisemiti. (ANSA) ...

Usa, Rubio: "Revocheremo visti agli studenti cinesi"

Secondo msn.com: L'amministrazione Trump revocherà 'con decisione' i visti per studenti cinesi in una grave escalation con Pechino ...