Usa New York Times | Musk era sotto l’effetto di droghe durante la campagna elettorale di Trump

Durante la campagna di rielezione di Trump, Elon Musk sarebbe stato sotto l'effetto di sostanze psichedeliche come la ketamina, secondo il New York Times. Questa rivelazione solleva interrogativi non solo sulla salute di Musk, ma anche sull'influenza delle sostanze nella politica moderna. In un'epoca in cui le scelte dei leader impattano globalmente, questo episodio ci invita a riflettere sui limiti tra genio e autodistruzione. Un tema che merita attenzione!

Nel corso della campagna per la rielezione di Donald Trump, Elon Musk avrebbe assunto regolarmente ketamina e altre sostanze psichedeliche, fino a riportare complicazioni fisiche, tra cui problemi alla vescica, tipici di un utilizzo cronico. Lo ha riferito il New York Times, secondo cui il magnate sudafricano «si muoveva tra comizi e apparizioni pubbliche con una scorta di una ventina di pillole diverse », inclusa l’ Adderall, un farmaco prescritto per disturbi dell’attenzione, iperattività e narcolessia. Tali sostanze, secondo il quotidiano americano, sarebbero state alla base dei suoi comportamenti a dir poco sopra le righe, tra notti insonni trascorse a pubblicare incessantemente su X e apparizioni come quella alla convention repubblicana di febbraio, dove era apparso parecchio su di giri. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Usa, New York Times: «Musk era sotto l’effetto di droghe durante la campagna elettorale di Trump»

"Elon Musk si drogava durante la campagna di Trump": inchiesta shock del New York Times

Una rivelazione scioccante scuote il mondo della politica e della tecnologia: Elon Musk avrebbe fatto uso di droghe psichedeliche durante la campagna di Trump.

