Usa | Musk divergenze opinione con Trump ma mi è difficile parlarne-2-

Elon Musk, icona dell'innovazione, non ha risparmiato critiche al recente disegno di legge sul bilancio sostenuto da Donald Trump. Pur apprezzando la visione repubblicana, Musk ha messo in dubbio la sostanza del provvedimento, sottolineando che bellezza e grandezza non bastano. Questo scontro tra due figure di spicco riflette le crescenti divergenze nella politica americana, dove le aspettative si scontrano con la realtà. Un dibattito che merita attenzione!

Torino, 30 mag. (LaPresse) – Musk ha anche detto di essere rimasto "deluso" dal disegno di legge sul bilancio approvato la scorsa settimana dai repubblicani alla Camera, che il presidente Trump ha definito un "grande, bellissimo disegno di legge". "Penso che un disegno di legge possa essere grande o bello", ha detto Musk, "ma non so se possa essere entrambe le cose. È la mia opinione personale".

Trump in Arabia Saudita con Elkann, Musk, Zuckerberg, Fink e Altman, tycoon: "Da Riad a investimenti per 1000 mld $ negli Usa", ok di Washington a vendita di armi per 1,4 mld $ agli Emirati

Donald Trump è in Arabia Saudita per il primo viaggio diplomatico del suo secondo mandato, accompagnato da un gruppo di magnati tra cui Elon Musk, Mark Zuckerberg, Larry Fink e Sam Altman.

Musk lascia il governo Usa, "deluso" per la legge di bilancio

Segnala msn.com: AGI - Il magnate Elon Musk ha annunciato le sue dimissioni dal governo di Donald Trump, dopo aver espresso "delusione" per il megaprogetto fiscale e di bilancio del repubblicano che, secondo lui, "com ...

Musk lascia il governo americano e sbatte la porta: "Sono deluso, annuncio le mie dimissioni"

Segnala affaritaliani.it: La notizia era nell'aria da tempo ma adesso è arrivata l'ufficialità: Elon Musk ha annunciato le sue dimissioni dal governo Trump, non sarà più lui il ministro del Doge. Il patron di Tesla lascia in p ...

Usa, Vance conferma: Musk lascerà il Doge. Il Pentagono apre inchiesta su Hegseth per la chat

Si legge su ilsole24ore.com: Ora, invece, ecco la conferma, questa volta dal vicepresidente Usa, Jd Vance. Elon Musk lascia il Dipartimento per l’efficienza governativa (Doge), ma «resterà consigliere del governo ...