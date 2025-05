Usa | l’ultimo rapporto dell’amministrazione Trump sulla salute dei giovani cita fonti inesistenti

La salute dei giovani americani è di nuovo al centro dell'attenzione, ma non per le ragioni giuste. L'ultimo rapporto dell'amministrazione Trump ha suscitato scalpore citando fonti inesistenti, rivelando una preoccupante mancanza di accuratezza. Questo episodio non solo mette in discussione la credibilità del governo, ma sottolinea un trend più ampio: l'importanza di dati veritieri e affidabili in un’epoca di disinformazione. La salute dei nostri ragazzi merita di meglio!

Un’altra figuraccia dell’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump? L’ultimo rapporto elaborato dal suo dipartimento per la Salute sulle malattie croniche che colpiscono i giovani americani, pubblicato la scorsa settimana, citava fonti che in realtà non esistono, tanto da obbligare la Casa bianca a intervenire sul testo. L’errore, segnalato ieri per la prima volta dal portale Notus affiliato all’ente no-profit Allbritton Journalism Institute, è stato confermato direttamente all’agenzia di stampa francese Afp dagli autori citati nel documento “Make America Healthy Again”, commissionato da Trump al dipartimento guidato dal segretario Robert Kennedy Jr. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Usa: l’ultimo rapporto dell’amministrazione Trump sulla salute dei giovani cita fonti inesistenti

Il presidente Usa Donald Trump e il suo segretario alla Salute Robert F. Kennedy. Credit: ZUMAPRESS.com / AGF

Da tpi.it: Un’altra figuraccia dell’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump? L’ultimo rapporto elaborato dal suo dipartimento per la Salute sulle malattie croniche che colpiscono i giovani ...

