Usa l’accusa di Bianca Balti | Mi negano pillole salvavita per la mia lotta al cancro

Bianca Balti alza la voce sulla sua battaglia contro il cancro ovarico, denunciando la difficoltà di accesso a pillole salvavita negli Stati Uniti. Una richiesta urgente che risuona in un momento storico in cui la salute è al centro del dibattito pubblico. La sua accusa mette in luce un problema cruciale: ogni giorno, molte persone affrontano barriere nel ricevere le cure necessarie. È tempo di agire, perché nessuna vita dovrebbe essere trascurata.

La top model è in cura dallo scorso anno negli Stati Uniti per un cancro ovarico: “Ho bisogno che vi diate una mossa. State fallendo, è inaccettabile. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Usa, l’accusa di Bianca Balti: “Mi negano pillole salvavita per la mia lotta al cancro”

Usa, l’accusa di Bianca Balti: “Mi negano pillole salvavita per la mia lotta al cancro”; Bianca Balti resta senza medicine per curare il cancro e accusa due aziende farmaceutiche: Datevi una mossa; Bianca Balti, il tumore e l’accusa alle case farmaceutiche: “Mi state negando le pillole salvavita, non posso vivere senza”; Elon Musk lascia Donald Trump ed esce dalla Casa Bianca, l'addio dopo la feroce critica al presidente Usa. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

