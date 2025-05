Usa la conferenza stampa di congedo dal governo americano di Musk il presidente Trump | Sarà sempre con noi

Oggi si conclude un capitolo sorprendente: Elon Musk lascia il governo dopo soli 130 giorni. Un tempo brevissimo, ma sufficiente a sollevare interrogativi sul futuro delle innovazioni tecnologiche e delle politiche eco-sostenibili. Con Donald Trump che sottolinea la sua presenza duratura nel panorama politico, ci chiediamo: chi guiderà ora la corsa verso una nuova era di innovazione? Non perdere la conferenza stampa che promette rivelazioni sorprendenti!

Il CEO di Tesla abbandona l'incarico federale dopo 130 giorni, come stabilito dalla legge Quest'oggi si terrà l'ultima conferenza stampa da funzionario del governo Usa di Elon Musk. Ad annunciarla è stato Donald Trump: "Tengo una conferenza stampa domani alle 13:30 (ora americana, ndr) con El. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Usa, la conferenza stampa di congedo dal governo americano di Musk, il presidente Trump: "Sarà sempre con noi"

