Usa | Israele dice sì a cessate il fuoco Hamas | non ci sono garanzie

Israele apre alla possibilità di un cessate il fuoco con Hamas, in una fase storica di intensi conflitti e tensioni geopolitiche. Questa mossa, mediata dagli Stati Uniti, potrebbe rappresentare un passo verso la pace in una regione martoriata. Tuttavia, l’assenza di garanzie crea incertezze: come reagiranno le parti coinvolte? Questo sviluppo è un segnale del crescente bisogno di dialogo e stabilità nel Medio Oriente, un tema che ci riguarda tutti.

Milano, 30 mag. (askanews) - C'è una svolta nelle trattative fra Israele e Hamas, con la mediazione Usa, per fermare i bombardamenti sulla Striscia di Gaza. "Posso confermare che l'inviato speciale Witkoff e il Presidente hanno presentato ad Hamas una proposta di cessate il fuoco che Israele ha appoggiato e sostenuto", ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, specificando che la proposta è stata prima inviata ad Israele e solo dopo il via libera e l'autorizzazione del governo di Tel Aviv è stata mandata anche ad Hamas. Hamas che non è invece soddisfatta, secondo quanto riferito da un funzionario rimasto anonimo alla Bbc. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Usa: Israele dice sì a cessate il fuoco, Hamas: non ci sono garanzie

Trump bypassa Israele: Hamas libera l’ostaggio Usa

Donald Trump sorprende nuovamente la scena internazionale, bypassando Israele per negoziare direttamente con Hamas.

Cerca Video su questo argomento: Usa Israele Dice Sì Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Israele-USA: un’alleanza fragile, l’azzardo di Netanyahu su Trump; La proposta degli Stati Uniti accettata da Israele non soddisfa le richieste di Hamas - I media libanesi riferiscono di un'intensa ondata di attacchi dell'Aeronautica militare nel sud del Libano; M.O., spari Idf a Jenin. Netanyahu: 'Pronto a cessate fuoco'; Schlein: Israele usa la fame come arma di guerra, servono sanzioni. In corso alla Camera l'esame delle mozioni su Gaza. 🔗Ne parlano su altre fonti