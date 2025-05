Usa ecco il supercomputer che potenzierà l’intelligenza artificiale

Ecco il supercomputer che promette di rivoluzionare l'intelligenza artificiale! Intitolato a Jennifer Doudna, vincitrice del Premio Nobel, questo potente sistema non solo accelererà le scoperte scientifiche, ma si inserisce in un trend globale che vede l'AI come motore di innovazione. Curioso sapere come queste tecnologie possano trasformare la nostra vita quotidiana? La risposta è nei calcoli e nelle simulazioni che questo straordinario strumento sarà in grado di eseguire!

Un nuovo supercomputer, intitolato alla vincitrice del Premio Nobel per la chimica Jennifer Doudna, contribuirà a potenziare la tecnologia dell’ intelligenza artificiale e le scoperte scientifiche. Il progetto è stato annunciato dal segretario all’Energia degli Stati Uniti Chris Wright. Il nuovo sistema informatico si trova sulle colline sopra l’Università della California, a Berkeley, e prende il nome dalla professoressa e biochimica Jennifer Doudna che ha vinto il Nobel nel 2020 per il suo lavoro sulla tecnologia di editing genetico CRISPR. L’attivazione del supercomputer, costruito da Dell, è prevista per il prossimo anno. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, ecco il supercomputer che potenzierà l’intelligenza artificiale