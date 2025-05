Usa | controlli sui social per studenti di Harvard alla ricerca di contenuti antisemiti

In un'epoca in cui la lotta contro l'antisemitismo è più urgente che mai, Harvard sta testando un innovativo programma di controlli sui social per i suoi aspiranti studenti. Questo approccio, se esteso, potrebbe segnare una svolta nel modo in cui le università valutano non solo il merito accademico, ma anche i valori etici dei candidati. Un passo audace verso un futuro più inclusivo o un'invasione della privacy? Rimanete sintonizzati!

Il Dipartimento di Stato ha ordinato alla rete diplomatica Usa nel mondo di esaminare i profili social degli aspiranti studenti di Harvard, alla ricerca di contenuti antisemiti. Si tratterebbe, secondo Politico, di un programma pilota che potrebbe essere esteso dall'ateneo del Massachusetts a tutte le università degli Stati Uniti. Il messaggio del Segretario di Stato, Marco Rubio, ottenuto da Politico, è partito ieri, poche ore dopo la decisione di un giudice di Boston che ha fermato l'ordinanza dell'amministrazione Trump per il blocco dei visti degli studenti stranieri di Harvard. Con effetto immediato, i funzionari consolari devono "condurre un controllo completo della presenza online di qualsiasi richiedente di visto non immigrante che intenda recarsi a Harvard per qualsiasi motivo", si legge nel cablogramma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Usa: controlli sui social per studenti di Harvard alla ricerca di contenuti antisemiti

La Casa Bianca blocca i visti per gli studenti stranieri. Valutazioni anche sui profili social

L'amministrazione Trump introduce nuove restrizioni per i visti agli studenti stranieri, ordinando alle ambasciate e ai consolati di sospendere le interviste per le richieste di visto.

Cerca Video su questo argomento: Usa Controlli Social Studenti Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Usa, stop ai visti per studenti. Prima il controllo dei social; Controlli dei post sui social per studenti stranieri che vogliono studiare negli Usa; Cosa sappiamo del blocco ai visti per gli studenti stranieri negli Stati Uniti; Usa, stop iter per visti a studenti stranieri. Trump vuole check profili social. 🔗Cosa riportano altre fonti

Controlli dei post sui social per studenti stranieri che vogliono studiare negli Usa

Lo riporta msn.com: AGI - L'amministrazione Trump sta valutando l'ipotesi di sottoporre a controlli preliminari dei post sui social media di tutti gli stranieri che vogliano studiare negli Stati Uniti. Lo scrive Politico ...

Usa, ordinato lo stop ai visti di tutti gli studenti stranieri

Riporta repubblica.it: Decisione shock della Casa Bianca, il via libera solo dopo il controllo dei profili social. Università nel mirino: la scelta rischia di mettere fine al sogno ...

Gli Usa annunciano la revoca dei visti per studenti cinesi e lo stop ai nuovi permessi. Pechino: “Irragionevole”

Lo riporta ilfattoquotidiano.it: Il segretario di Stato Marco Rubio, su X, dà il via alla stretta sull'accoglienza. Allo studio nuove linee guida con controlli più rigorosi sui social media ...