Usa 13enne vince la gara di spelling nazionale | per lui un premio da 52 500 dollari

Un giovane talento emerge in un'epoca in cui la competizione è più agguerrita che mai! Faizan Zaki, 13enne texano, ha trionfato allo Scripps National Spelling Bee, dando prova di abilità incredibili. La sua vittoria con la parola "eclaircissement" non è solo un successo personale, ma riflette l'importanza della cultura linguistica in un mondo sempre più globalizzato. E il premio di 52.500 dollari? Un incentivo potente per tanti giovani aspiranti!

Faizan Zaki, ragazzo di 13 anni originario di Allen, in Texas, ha vinto lo Scripps National Spelling Bee, gara nazionale di spelling che si tiene ogni anno negli Stati Uniti. Il giovane ha trionfato dopo aver sillabato correttamente la parola “eclaircissement”. Oltre al trofeo Faizan si è portato a casa anche un premio di 52.500 dollari, che si sommano ai 25.000 vinti grazie al secondo posto dello scorso anno. Il 13enne ha confessato che la sua spesa più folle fatta con la vincita del 2024 è stata per un cubo di Rubik da 1.500 dollari con 21 quadrati su ogni lato. NO ARCHIVE, RE-USE OR RE-SALE; NO USE AFTER 5 JUNE 2025. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, 13enne vince la gara di spelling nazionale: per lui un premio da 52.500 dollari

