Rivivi la storia: lo Studiolo del Duca Federico, gioiello di Palazzo Ducale a Urbino, riapre le sue porte. Questo restauro non è solo un traguardo, ma un passo verso la valorizzazione del patrimonio culturale italiano, sempre più centrale nei dibattiti sul turismo sostenibile. Scoprirne i segreti ti porterà a riflettere su quanto il passato possa ancora ispirarci nel presente. Non perdere l'occasione di immergerti in questo capolavoro!

“Con il compimento dei lavori nell’appartamento del Duca siamo al giro di boa dell’impegnativa campagna di adeguamento impiantistico, restauro e ri-allestimento del piano nobile del Palazzo Ducale di Urbino. Non è solo questione di quantitĂ , quanto e soprattutto di qualitĂ : con questo lotto, si riconsegnano alla fruizione gli ambienti piĂą significativi del palazzo mentre appaiono, ricollocate nel nuovo allestimento, la maggior parte delle opere iconiche della Galleria Nazionale delle Marche: i due Piero della Francesca, la CittĂ Ideale, Giusto di Gand, Pedro Berruguete e Paolo Uccello. L’importanza, anche scientifica, scaturita dai saggi, dalle osservazioni e dagli studi condotti a margine dei lavori, ci suggerisce anche un’iniziativa di condivisione che, molto probabilmente, nei prossimi anni ci porterĂ a una mostra e a una pubblicazione sul palazzo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Urbino, a Palazzo Ducale torna visitabile lo studiolo del Duca Federico: le immagini

Inaugurata oggi al Palazzo Ducale di Urbino, la mostra dedicata a Simone Cantarini (1612-1648) esplora il talento di questo giovane maestro tra Pesaro, Bologna e Roma.

