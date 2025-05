Uomini e Donne torna in prima serata per la sesta volta in 30 anni Maria De Filippi salvatrice Auditel?

Uomini e Donne torna in prima serata, un evento raro che segna il sesto tentativo in 30 anni. Maria De Filippi, con la sua formula vincente, si propone di risollevare le sorti di Canale5 in un contesto televisivo sempre più competitivo. Un format che ha già collezionato 29 edizioni e oltre 5000 puntate non è solo intrattenimento, ma un vero e proprio fenomeno culturale che continua a catturare il pubblico. Sarà questa la chiave per rinnovare l'interesse?

29 edizioni e 5177 puntate. Uomini e Donne è un punto fermo della programmazione pomeridiana di Canale5, insuperabile colosso sul fronte Auditel che quotidianamente abbatte la concorrenza diretta Rai e ora pronto a sbucare dal niente Uomini e Donne, a voler quasi testare opzioni future che possano andare oltre il primo pomeriggio. Venerdì 30 maggio la "scelta di Gianmarco" andrà infatti straordinariamente in onda alle ore 21:30. Un evento più unico che raro per il programma di Maria De Filippi, sempre più àncora di salvezza Mediaset in una tribolata stagione che ha non poco faticato nel trovare prime serate realmente competitive.

