Uomini e Donne stasera su Canale 5 le anticipazioni | la scelta di Gianmarco Steri tra Nadia e Cristina

Stasera in prima serata su Canale 5 l'attesa scelta di Gianmarco Steri: il tronista dovrà decidere se uscire dal programma con Nadia Di Donato o Cristina Ferrari sotto una pioggia di petali rossi. Questa sera 30 maggio, eccezionalmente in prima serata su Canale 5, alle 21:30 circa, andrà in onda una puntata speciale di Uomini e Donne dedicata alla scelta di Gianmarco Steri. Il tronista, dopo mesi di conoscenze e confronti in studio, si troverà finalmente a prendere una decisione definitiva tra le due corteggiatrici rimaste: Nadia Di Donato e Cristina Ferrari. Un appuntamento particolarmente atteso dai fan del dating show di Maria De Filippi, che vedranno l'epilogo del trono del barbiere romano sotto la consueta pioggia di petali rossi e con il classico ballo finale della coppia al centro dello studio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it