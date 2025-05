Uomini e Donne Nadia non è la scelta di Gianmarco | quello che ho provato non basta per uscire da qui | Video Witty Tv

In un'epoca in cui le emozioni sono sempre più protagoniste, la scelta di Gianmarco a Uomini e Donne segna un punto di svolta. Non è Nadia la prescelta, ma il suo bacio rimarrà impresso nella memoria. Un momento che ci ricorda come i legami autentici nascano anche da piccoli gesti. Scopri perché il cuore di Gianmarco ha preso una direzione inaspettata e cosa cela dietro questo colpo di scena!

A Uomini e Donne, è il momento della scelta di Gianmarco. Il tronista chiama subito Nadia. Gianmarco non sceglie Nadia a Uomini e Donne. La scelta di Gianmarco entra nel vivo. Il tronista chiama Nadia. " Ci siamo dati il primo bacio che per me ha avuto un significato molto importante " – dice il tronista – " ho percepito un'emozione fortissima. Ho apprezzato tante cose di te nonostante fossi molto scontrosa. Mi hai sempre detto quello che pensavi e questa è una cosa che non si trova spesso in giro e penso che tu abbia avuto oltre ad una forte personalità anche una grande forza caratteriale ". Il tronista prosegue: " c'è stato un momento molto forte, quando litighiamo in camerino e vedo una incompatibilità che non c'era mai stata.

Uomini e Donne, Gianmarco Steri al centro delle critiche: ha preso in giro Nadia Di Diodato?

Nel recente scandalo di "Uomini e Donne", Gianmarco Steri si trova al centro delle polemiche per aver preso in giro Nadia Di Diodato.

Uomini e Donne, Nadia e Cristina rompono il silenzio a un passo dalla scelta di Gianmarco

Si legge su notizie.it: Uomini e Donne, manca poco alla scelta di Gianmarco: Nadia e Cristina rompono il silenzio ai microfoni di WittyTv.

La madre di Nadia diserta l’ultima esterna con Gianmarco a Uomini e Donne, temeva già scegliesse Cristina

Secondo fanpage.it: Nella puntata serale di Uomini e Donne del 30 maggio con la scelta di Gianmarco Steri, la madre di Nadia Di Diodato ha preferito disertare l’ultima esterna ...

Uomini e Donne, Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara prima della scelta: "Troppa ansia, un mix di emozioni diverse"

Scrive msn.com: Questa sera, venerdì 30 maggio, su Canale 5 andrà in onda la scelta di Gianmarco Steri, tronista di Uomini e Donne, che chiuderà ufficialmente la stagione 2024/2025 del dating show condotto da Maria D ...