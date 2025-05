Uomini e Donne l' opinione della puntata | Gianmarco Steri sceglie Cristina Ferrara! VIDEO

Questa sera, i cuori degli appassionati di Uomini e Donne si sono sciolti: Gianmarco Steri ha scelto Cristina Ferrara! Il momento culminante di una stagione ricca di emozioni ha acceso il dibattito su relazioni e scelte amorose. La tensione e l'aspettativa hanno dimostrato quanto il pubblico desideri storie autentiche, in un'epoca dove i legami sembrano più fragili che mai. Scopri il nostro commento e lasciati coinvolgere da questa avvincente scelta

Questa sera, in prima serata su Canale 5, è andata in onda la puntata finale di Uomini e Donne, con la scelta di Gianmarco Steri! Scopriamo insieme cosa è successo con la nostra opinione!

Uomini e Donne, Cosimo Dadorante lascia i social: il motivo e il clamoroso annuncio

Cosimo Dadorante, ex corteggiatore di Uomini e Donne, sorprende tutti annunciando l'abbandono dei social network.

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: colpo di scena, Marina e Gemma da nemiche ad alleate

Scrive msn.com: Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 28 maggio 2025 su Canale 5, Gemma e Marina si alleano contro Arcangelo.

Uomini e Donne, l'opinione sulla puntata: Giovanni fa la sua mossa, Francesca ci casca e se lo riprende

Segnala msn.com: Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 27 maggio 2025 su Canale 5, Arcangelo e Cinzia sotto accusa mentre Gemma Galgani non riesce proprio a superarla e fa un gesto davvero brutto verso ...

Uomini e Donne, le parole di Martina De Ioannon a Gianmarco prima della scelta: l’ex tronista preferì Ciro a lui

Lo riporta fanpage.it: Via Instagram, Martina De Ioannon ha commentato la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, in onda venerdì 30 maggio ...