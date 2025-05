Uomini e Donne | La scelta di Gianmarco Steri e il commento a sorpresa di Francesca Polizzi

In un clima già carico di emozioni, Gianmarco Steri si avvicina a una scelta cruciale tra Nadia e Cristina, due donne che lo hanno colpito profondamente. Ma la vera sorpresa arriva dal commento inaspettato di Francesca Polizzi, ex corteggiatrice che da tempo non si sentiva. Questo evento non solo accende i riflettori su Uomini e Donne, ma sottolinea come le storie d’amore possano rivelare legami inaspettati e ricordi mai del tutto sopiti. Chi

Anticipazioni Uomini e Donne: Gianmarco Steri si prepara alla decisione finale tra Nadia e Cristina. Intanto, un'ex corteggiatrice rompe il silenzio. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Uomini e Donne: La scelta di Gianmarco Steri e il commento a sorpresa di Francesca Polizzi

Uomini e Donne, Cosimo Dadorante lascia i social: il motivo e il clamoroso annuncio

Cosimo Dadorante, ex corteggiatore di Uomini e Donne, sorprende tutti annunciando l'abbandono dei social network.

Cerca Video su questo argomento: Uomini Donne Scelta Gianmarco Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Uomini e Donne torna in prima serata con la scelta di Gianmarco; Uomini e Donne, la scelta di Gianmarco in prima serata su Canale 5; La scelta di Gianmarco ti aspetta venerdì - Uomini e donne Clip |; Uomini e Donne, per la scelta di Gianmarco Steri Maria De Filippi cambia tutto: ecco quando va in onda (e chi. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Uomini e Donne, “che ne pensi della scelta di Gianmarco”? Arriva la risposta di Francesca Polizzi

Lo riporta isaechia.it: Venerdì sera andrà in onda su Canale 5 in prima serata la scelta di Gianmarco Steri, attuale tronista di Uomini e Donne, che deciderà con chi uscirà dal programma tra Nadia Di Diodato e Cristina ...

Domani Uomini e Donne, in prima serata la scelta di Gianmarco: l'orario

Si legge su adnkronos.com: Uomini e Donne in prima serata domani, venerdì 30 maggio 2025 su Canale 5, per la scelta finale di Gianmarco Steri, il tronista 28enne chiamat a scegliere la compagna tra le corteggiatrici rimaste in ...

Francesca rompe il silenzio sulla scelta di Gianmarco a Uomini e Donne: “Lui ha trovato la sua felicità, io la mia”

Riporta fanpage.it: A poche ore dalla scelta di Gianmarco Steri, che verrà trasmessa su Canale 5 in prima serata venerdì 30 maggio, la sua ex corteggiatrice Francesca Polizzi ...