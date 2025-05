Uomini e Donne la scelta di Gianmarco Steri è Cristina Ferrara | vorrei continuare a frequentarti fuori | Video Witty Tv

Gianmarco Steri ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne: è Cristina Ferrara! Un momento atteso che segna non solo la fine di un percorso televisivo, ma anche l’inizio di una nuova storia. In un'epoca in cui le relazioni vengono messe alla prova da social e reality, la decisione di Gianmarco ci ricorda l’importanza di seguire il cuore. Scopri come si evolve questa emozionante avventura!

Uomini e Donne, la scelta di Gianmarco Steri è Cristina Ferrara. Il tronista alla fine decide di concludere il suo percorso nel dating show di Canale 5 con la corteggiatrice di Salerno. Uomini e Donne, Gianmarco fa la sua scelta: è Cristina Ferrara. A Uomini e Donne è il momento della scelta di Gianmarco: in studio arriva Cristina. " La prima volta che ti ho visto ho avuto delle sensazioni strane, non mi eri simpatica. Vedevo una ragazza molto misteriosa e particolare, ma c'è stato un qualcosa che mi ha colpito ed erano i tuoi occhi "- dice il tronista. Gianmarco poi prosegue: " guardandoti tutto quello che tiravi fuori mi trasmettevi altro, gli occhi mi trasmettevano dolcezza e tristezza.

Uomini e Donne, Cosimo Dadorante lascia i social: il motivo e il clamoroso annuncio

Cosimo Dadorante, ex corteggiatore di Uomini e Donne, sorprende tutti annunciando l'abbandono dei social network.

Scrive msn.com: Questa sera, in prima serata su Canale 5, è andata in onda la puntata finale di Uomini e Donne, con la scelta di Gianmarco Steri! Scopriamo insieme cosa è successo con la nostra opinione!

