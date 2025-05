Uomini e Donne La scelta di Gianmarco – anticipazioni e news diretta oggi 30 maggio 2025 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Oggi, 30 maggio 2025, Uomini e Donne si prepara a un finale esplosivo con la tanto attesa scelta di Gianmarco Steri. In un clima di emozioni e colpi di scena, il pubblico è pronto a scoprire se il tronista darà una chance all'amore vero. Questo momento rappresenta non solo la chiusura di una stagione, ma anche il riflesso di un trend crescente: la ricerca dell'amore autentico in un'era digitale. Non perderti la diretta!

Uomini e Donne – La scelta di Gianmarco, anticipazioni oggi e diretta della puntata di venerdì 30 maggio 2025 in onda in prima serata Canale 5. Nell'ultima puntata di stagione, il dating show conquista la prima serata raccontando il percorso di Gianmarco Steri, uno dei tronisti più amati di sempre del popolare programma di Canale 5. Cosa succederà nella puntata di oggi? Spazio alla scelta di di Gianmarco chiamato a scegliere la "donna della sua vita" tra Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato. L'appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su "Superguida Tv" con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e Donne, Cosimo Dadorante lascia i social: il motivo e il clamoroso annuncio

Cosimo Dadorante, ex corteggiatore di Uomini e Donne, sorprende tutti annunciando l'abbandono dei social network.

Anticipazioni Uomini e Donne: nell'ultima puntata (in prima serata) Gianmarco farà la sua scelta

Da msn.com: Cambio di programma per Canale 5: l'ultima puntata di “Uomini e donne”, il programma targato Mediaset condotto da Maria De Filippi, andrà in onda venerdì ...

Gianmarco Steri, oggi la scelta tra Cristina e Nadia a Uomini e Donne: «Ho avuto tanti dubbi». Il regalo inaspettato di Gemma

Lo riporta msn.com: Tutto pronto per l’attesissima scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne. Questa sera, 30 maggio, il dating show condotto da Maria De ...

Uomini e donne, stasera 30 maggio la scelta di Gianmarco Steri: le anticipazioni

Scrive msn.com: La scelta finale di Gianmarco Steri andrà in onda questa sera, venerdì 30 maggio, su Canale 5. Cresce l'attesa per scoprire quale corteggiatrice, tra Nadia e Cristina, Gianmarco ha scelto di avere al ...