Uomini e Donne Guido Ricci parla dopo la rottura con Gloria Nicoletti | la lettera inedita

Guido Ricci, protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, rompe il silenzio dopo la rottura con Gloria Nicoletti. In una lettera toccante, svela la sua versione dei fatti, rivelando dettagli inediti che lasceranno i fan a bocca aperta. Questo scambio di accuse nel mondo della tv non è solo gossip, ma riflette l’eterna battaglia tra amore e media. Scopri cosa ha da dire Guido e come questa storia si intreccia con le dinamiche moderne delle relazioni!

Guido Ricci, cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, ha deciso di replicare ufficialmente alle dure dichiarazioni rilasciate da Gloria Nicoletti. Con lei aveva lasciato lo studio per iniziare una relazione lontano dalle telecamere. In una lunga lettera manoscritta inviata alla redazione, Guido racconta la sua verità, chiarendo punto per punto le dinamiche che hanno segnato la fine della relazione. Un documento datato 30 maggio 2025, che getta nuova luce su uno dei finali più controversi della stagione. Gloria Nicoletti e Guido Ricci dopo Uomini e Donne: la partenza e il viaggio. Secondo quanto riportato da Guido Ricci, la storia con Gloria Nicoletti ha iniziato a incrinarsi subito dopo l’uscita dal programma. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Guido Ricci parla dopo la rottura con Gloria Nicoletti: la lettera inedita

