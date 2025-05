Uomini e Donne Gianmarco Steri a cuore aperto | senza amore non si vive | Video Witty Tv

Gianmarco Steri si racconta a cuore aperto a Uomini e Donne, svelando il potere dell’amore e l’impatto che ha sulla vita. "Senza amore non si vive" è il mantra che commuove pubblico e tronisti. In un momento in cui relazioni autentiche sono più preziose che mai, la sua esperienza diventa un faro per tutti coloro che cercano una connessione profonda. Preparati a lasciarti ispirare!

Gianmarco poco prima della scelta a Uomini e Donne si racconta a cuore aperto. Un discorso emozionante che commuove tutti. Uomini e Donne, Gianmarco Steri: “esperienza indimenticabile”. Gianmarco Steri a Uomini e Donne ha qualcosa da leggere prima di fare la sua scelta. “ C’è tanta gente che mi ha conosciuto prima di venire qua. Non mi è mai capitato di essere stato trattato in questo modo, mi sono sentito un principe. Il senso di gratitudine è talmente grande che non riesco a spiegarlo. Ci stanno i miei amici, la mia famiglia, ho scritto due cose per ringraziarvi” – dice il tronista. Poi Gianmarco prosegue a leggere la sua lettera: “vengo da una famiglia che mi ha trasmesso l’amore viscerale senza materialismo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Uomini e Donne, Gianmarco Steri a cuore aperto: “senza amore non si vive” | Video Witty Tv

