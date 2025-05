Uomini e donne Gianmarco sceglie Cristina | Vorrei continuare a frequentarti fuori da qui

In un episodio che ha tenuto i telespettatori col fiato sospeso, Gianmarco ha finalmente fatto la sua scelta: Cristina. Una decisione romantica, ma non priva di tensioni! Con l'aria di Salerno come sfondo, il tronista ha messo in luce il suo desiderio di continuare questa storia anche oltre le telecamere. Un segnale che dimostra come l'amore possa fiorire persino in un contesto così competitivo. Riusciranno a scrivere un lieto fine?

I petali scendono a centro studio nel confronto tra Gianmarco e Cristina. Il tronista dopo aver trascorso una giornata a Salerno, paese natale di lei (e dove ha anche conosciuto i genitori della corteggiatrice), ripercorre i momenti vissuti con la campana, dal primo incontro alla scelta: "La.

“Uomini e Donne”, Gianmarco e Cristina si sono lasciati dopo la scelta? L’indizio non sfugge ai fan

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, protagonisti di Uomini e Donne, hanno lasciato il pubblico sorpreso con la loro scelta.

Questa sera, in prima serata su Canale 5, è andata in onda la puntata finale di Uomini e Donne, con la scelta di Gianmarco Steri! Scopriamo insieme cosa è successo con la nostra opinione!

Gianmarco Steri ha scelto Cristina Ferrara a Uomini e Donne, segnando un momento emozionante con petali rossi e una dichiarazione sincera, promettendo di continuare la loro relazione al di fuori del p ...

Il percorso di Gianmarco Steri a Uomini e Donne si è concluso con la scelta andata in onda venerdì 30 maggio. Il tronista ha scelto Cristina Ferrara che ha risposto sì.