Uomini e Donne Cristina Ferrara scivola e cade prima di essere scelta da Gianmarco Steri VIDEO

Un colpo di scena da Uomini e Donne: Cristina Ferrara scivola e cade proprio prima della sua attesissima scelta! Un momento che riporta alla mente quanto la vita possa riservarci sorprese inaspettate, proprio come nei reality. Gianmarco Steri ha finalmente trovato la sua partner, ma l'incidente di Cristina dimostra che a volte gli imprevisti possono rendere un momento indimenticabile. Siete pronti a scoprire come andrà a finire?

Un momento attesissimo: la scelta di Gianmarco a Uomini e Donne. La serata di venerdì 30 maggio ha regalato forti emozioni ai telespettatori di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi. Gianmarco Steri ha finalmente compiuto la sua scelta: tra le corteggiatrici rimaste, il tronista romano ha deciso di uscire dal programma insieme a Cristina Ferrara, originaria di Salerno. Un finale romantico, non privo però di colpi di scena e momenti inaspettati. L’ultima esterna a Salerno: emozioni vere per Cristina e Gianmarco. Prima del fatidico momento, Gianmarco ha trascorso la sua ultima esterna proprio con Cristina, che ha voluto condurlo nella sua città , Salerno. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Uomini e Donne, Cristina Ferrara scivola e cade prima di essere scelta da Gianmarco Steri (VIDEO)

