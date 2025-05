Uomini e Donne Cristina cade prima della scelta di Gianmarco | Video Witty Tv

Un momento di pura adrenalina a Uomini e Donne! Prima della tanto attesa scelta di Gianmarco, Cristina sorprende tutti con una caduta in studio. Sarà stata l’emozione o un imprevisto nel suo vestito? Questa scena ricorda quanto la vita sentimentale possa essere un mix di attese e sorprese. In un'epoca in cui l'amore è spesso rappresentato da filtri e post perfetti, momenti autentici come questo ci ricordano che la realtà è sempre dietro l'angolo!

A Uomini e Donne poco prima de la scelta di Gianmarco, la corteggiatrice Cristina cade in studio. SarĂ stata l’emozione o semplicemente è inciampata nel vestito, ma la caduta di Cristina ha attirato l’attenzione. Uomini e Donne, la caduta di Cristina, la corteggiatrice di Gianmarco. E’ tempo della scelta di Gianmarco a Uomini e Donne. Prima il tronista è uscito per l’ultima esterna con Cristina Ferrara. La corteggiatrice ha deciso di portarlo nella sua cittĂ : Salerno. “ Mi ha fatto piacere averlo da me. Sono molto emozionata, ovviamente vorrei uscissimo insieme, ma in qualsiasi modo andrĂ spero e voglio la tua felicitĂ a prescindere ” – dice la corteggiatrice. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Uomini e Donne, Cristina cade prima della scelta di Gianmarco | Video Witty Tv

Uomini e Donne, Cosimo Dadorante lascia i social: il motivo e il clamoroso annuncio

Cosimo Dadorante, ex corteggiatore di Uomini e Donne, sorprende tutti annunciando l'abbandono dei social network.

Cerca Video su questo argomento: Uomini Donne Cristina Cade Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

ultimi sviluppi di uomini e donne: ritorni, scelte e emozioni negli episodi di maggio 2025 su canale 5. 🔗Cosa riportano altre fonti

Uomini e Donne, Cristina cade prima della scelta di Gianmarco | Video Witty Tv

Segnala superguidatv.it: Poco prima della scelta di Gianmarco a Uomini e Donne, la corteggiatrice Cristina cade in studio, ma fortunamente non è successo nulla!

Uomini e Donne, le parole di Martina De Ioannon a Gianmarco prima della scelta: l’ex tronista preferì Ciro a lui

fanpage.it scrive: Via Instagram, Martina De Ioannon ha commentato la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, in onda venerdì 30 maggio ...

Uomini e Donne, la scelta di Gianmarco in diretta su Canale 5 tra Cristina e Nadia: orario e anticipazioni

Riporta fanpage.it: La diretta minuto per minuto della puntata di oggi con la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne: con chi lascerà lo studio il tronista, i video delle ...