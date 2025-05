Un’onda di melodie per la pace Ottanta artisti salgono sul palco

In un mondo lacerato da conflitti, la musica si erge a potente alleata della pace. "Musica per l'Euro" vede ottanta artisti unirsi per unire le voci in un coro di speranza. Mentre i governi faticano a trovare soluzioni, è il popolo che può riaccendere la fiamma della solidarietà. Scopri come ogni nota possa diventare un passo verso un futuro migliore: la tua presenza conta! Non perdere l’occasione di fare la differenza.

In un periodo di guerra e conflitti, la ricerca della pace resta la missione principale per l’essere umano. Chi non abita ai piani alti dei diversi governi non può ambire a cambiare drasticamente le sorti di questi scontri, ma nel piccolo tutti possono fare la differenza, o per lo meno possono provarci. Da qui nasce l’iniziativa " Musica per l’Europa e per la Pace ", organizzata dalla Scuola di Musica Moderna con la collaborazione del conservatorio di Musica Frescobaldi e la Banda di Cona. Una serata all’insegna della musica e della pace, che vedrà suonare 80 persone principalmente con dei strumenti a fiato, vista l’assenza di amplificatori elettronici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un’onda di melodie per la pace. Ottanta artisti salgono sul palco

