Uno studente si è incatenato sotto al liceo Virgilio per protestare contro il decreto Sicurezza

In un clima di crescente mobilitazione sociale, gli studenti romani si fanno sentire con gesti coraggiosi e simbolici. Dopo la protesta al liceo Cavour, oggi è il turno del Virgilio, dove un ragazzo si è incatenato per opporsi al decreto Sicurezza. Questo atto di protesta non è solo una questione di diritti, ma rappresenta una generazione che lotta per un futuro inclusivo. La voce degli studenti risuona forte: vogliono essere ascoltati!

Continua, nei licei di Roma, la mobilitazione degli studenti contro il decreto Sicurezza. Dopo il Cavour, dove lo scorso 26 maggio una studentessa e attivista del collettivo Osa si è incatenata, stamattina, 30 maggio, è stato un ragazzo del Virgilio a ripetere lo stesso gesto. Il collettivo. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Uno studente si è incatenato sotto al liceo Virgilio per protestare contro il decreto Sicurezza

Cerca Video su questo argomento: Studente Incatenato Sotto Liceo Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Bologna, studenti protestano contro Meloni e Metsola: bruciata una bandiera Ue – Il video; Giorgia Meloni oggi a Bologna, la contestazione inizia con uno studente incatenato; Giorgia Meloni a Bologna: “Ue rimuova dazi interni”. Le proteste: bruciata una bandiera Ue; Bologna, studenti protestano contro Meloni e Metsola: bruciata una bandiera Ue – Il video. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Studentessa si incatena sotto il liceo Cavour: "Fermiamo il decreto Sicurezza"

Da romatoday.it: La mobilitazione è stata lanciata dal collettivo Osa. Polizia sul posto, la rabbia degli studenti: "Continueremo la protesta" ...

Bologna, studenti protestano contro Meloni e Metsola: bruciata una bandiera Ue – Il video

Lo riporta msn.com: L'arrivo in città della premier e della presidente del Parlamento europeo contestato da alcuni studenti: «Basta con le vostre politiche di sicurezza» L'articolo Bologna, studenti protestano contro Mel ...