Uno spazio nell' aeroporto di Bari per genitori e neonati | al via il progetto di un' area nursery

L'aeroporto di Bari si prepara a diventare un punto di riferimento per le famiglie in viaggio! Grazie alla nascita della nuova area nursery, i genitori potranno prendersi cura dei loro neonati in uno spazio attrezzato e accogliente. Questo progetto, realizzato in collaborazione con il Rotary Club Bari Sud, segna un passo importante verso l'accoglienza e il supporto alle esigenze delle famiglie, rispondendo a un trend crescente di attenzione verso il turismo family-friendly. Un'ottima notizia per tutti i viaggiatori!

L’aeroporto di Bari si doterĂ Â di un’area nursery, prima nel Mezzogiorno e seconda in Italia. Lo spazio per l'accudimento dei neonati sarĂ realizzato in collaborazione con il Rotary Club Bari Sud e Aeroporti di Puglia. Il progetto dell’area nursery è il secondo in Italia: un’altra struttura. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Uno spazio nell'aeroporto di Bari per genitori e neonati: al via il progetto di un'area nursery

