Università | il professor Paolo Mannella eletto presidente della Conferenza permanente dei corsi di laurea in Ostetricia

Il professor Paolo Mannella, rinomato esperto di ginecologia e ostetricia, è stato eletto presidente della Conferenza permanente dei corsi di laurea in Ostetricia. Questa nomina non solo rappresenta un importante riconoscimento per il suo lavoro all'Università di Pisa, ma segna anche un passo cruciale verso l'innovazione nella formazione ostetrica in Italia. Con l’aumento delle nascite assistite e l’attenzione alla salute materno-infantile, la sua leadership potrà fare la differenza.

