Roberto Bellotti è il nuovo rettore dell’Università di Bari, pronto a guidare un cambiamento epocale! Con un forte focus sulla didattica e i servizi agli studenti, si apre la strada verso un’università più innovativa e accessibile. In un contesto in cui l’istruzione si trasforma per rispondere alle sfide del futuro, il suo approccio potrebbe essere la chiave per attrarre talenti e preparare professionisti di successo. Un momento cruciale per l’educazione italiana!

Il direttore del dipartimento interateneo di Fisica, Roberto Bellotti, è stato eletto nuovo magnifico rettore dell?università di Bari. Uno dei più suffragati della storia. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Università di Bari, Belotti rettore da ottobre: «Didattica e servizi le priorità, ecco l'università del futuro»

All’Università Lum lo Strategy innovation Forum Bari 2025 su ‘Abitare il futuro’

Si è aperto oggi presso l'Università Lum Giuseppe Degennaro lo Strategy Innovation Forum di Bari 2025, dedicato al tema "Abitare il futuro".

