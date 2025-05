Università Bernini | Fuga cervelli? Stiamo creando ambiente per rientro in campo 11 mld

L'Università Bernini lancia un'iniziativa ambiziosa: investire 11 miliardi per fermare la fuga dei cervelli. In un'epoca in cui il talento è il vero motore dell'innovazione, l'idea di riportare i professionisti in Italia non è solo un sogno, ma una necessità. Creare un ambiente stimolante è fondamentale per riunire competenze e saperi. Scopriremo insieme come questo progetto possa ridisegnare il futuro del nostro Paese!

(Adnkronos) – Per favorire il ritorno dei ricercatori e dei professionisti in Italia "cerchiamo di dare loro ragioni per tornare, perché il fatto di andare a contaminare le proprie conoscenze, a condividere i propri saperi all'estero è una cosa positiva. Almeno io la considero una cosa positiva, visto che tutte le volte che l'ho visto

Anna Maria Bernini: Università come spazi di libertà e cultura democratica

Anna Maria Bernini evidenzia l'università come un luogo di libertà e cultura democratica, fondamentali per il confronto, lo spirito critico e il cosmopolitismo.

