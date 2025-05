Universal Monsters | Il mostro della laguna nera – Caccia disperata nel cuore della foresta amazzonica

Riprendere vita nell'immaginario collettivo, il Mostro della Laguna Nera riemerge dalle acque profonde della nostalgia per affondare nei misteri della foresta amazzonica. Questo terzo capitolo della collana Universal Monsters di SaldaPress è un viaggio che intreccia horror e avventura, riflettendo un trend contemporaneo: la rivisitazione di icone classiche attraverso nuove lenti artistiche. Scopri come il passato si fonde con il presente in una caccia disperata... il brivido è assicurato!

Terzo appuntamento per la collana Universal Monsters pubblicata da SaldaPress. Dopo Dracula e Frankenstein, tocca a Il mostro della laguna nera, con una storia scritta da Dan Watters e Ram V, disegnata da Matthew Roberts e colorata da Dave Stewart e Trish Mulvihill. Anche in quest’occasione gli autori hanno reinterpretato a modo loro il personaggio apparso per la prima volta al cinema nel 1954, ambientando il racconto decenni dopo gli eventi del film originale diretto da Jack Arnold. Preparatevi a una storia molto improntata sul lato psicologico, ma nella quale non mancherà una buona dose di sangue e orrore. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Universal Monsters: Il mostro della laguna nera – Caccia disperata nel cuore della foresta amazzonica

