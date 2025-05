Unione stampa cattolica eletto il consiglio direttivo di Palermo | è Roberto Immesi il nuovo presidente

Roberto Immesi è stato eletto nuovo presidente dell'Ucsi Palermo, un passo significativo per il giornalismo cattolico in Sicilia. Questo avviene in un contesto di crescente attenzione verso l'informazione etica e responsabile, fondamentale in un'era di fake news e disinformazione. La scelta di Immesi potrebbe rappresentare un rinnovato impegno a dare voce a valori fondamentali, con l’obiettivo di arricchire il dibattito pubblico. Sarà interessante seguire come si muoverà il nuovo direttivo!

E' Roberto Immesi il nuovo presidente dell'Ucsi Palermo, sezione provinciale dell'Unione cattolica stampa italiana, l'associazione riconosciuta dalla Cei che dal 1959 riunisce i giornalisti e i comunicatori cattolici. Nel corso dell'assemblea che si è tenuta ieri pomeriggio al Palazzo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Unione stampa cattolica, eletto il consiglio direttivo di Palermo: è Roberto Immesi il nuovo presidente

