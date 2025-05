Unione per Chiusano | bilancio in rosso accertato disavanzo di oltre 665mila euro

Chiusano San Domenico si trova di fronte a una sfida cruciale: un disavanzo che supera i 665mila euro, emerso subito dopo le elezioni comunali che hanno riportato Carmine De Angelis alla guida. Questo scenario non è isolato; molti piccoli comuni in Italia lottano con bilanci in difficoltà . È fondamentale riflettere su come una gestione economica oculata possa non solo risanare i conti, ma anche rilanciare il futuro della comunità .

CHIUSANO SAN DOMENICO (AV) – È stato pubblicato il 26 maggio, all’indomani delle elezioni comunali che hanno sancito il ritorno alla guida del paese di Carmine De Angelis con il 58% dei consensi, il bilancio consuntivo del Comune di Chiusano San Domenico. A firmarlo è stato il Commissario. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - “Unione per Chiusano”: bilancio in rosso, accertato disavanzo di oltre 665mila euro

Cerca Video su questo argomento: Unione Chiusano Bilancio Rosso Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

“Unione per Chiusano”: bilancio in rosso, accertato disavanzo di oltre 665mila euro. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Chiusano come Avellino, Petruzziello chiede l’intervento del Prefetto sul Bilancio

Si legge su orticalab.it: La denuncia di "Unione ... Il Comune di Chiusano di San Domenico, commissariato da luglio 2024, vive la stessa situazione del capoluogo irpino. I termini di presentazione del bilancio consuntivo ...

Chiusano, il Commissario risponde a “Unione per Chiusano”: «L’iter di approvazione del rendiconto è in corso»

Lo riporta orticalab.it: circa ritardi legati al bilancio consuntivo, il commissario Rosanna Gamerra ha chiarito attraverso un comunicato A seguito della richiesta della lista “Unione per Chiusano”, candidata alle ...

Comune Chiusano San Domenico: arriva il chiarimento sul bilancio consuntivo 2024

Riporta msn.com: Bilancio consuntivo anno 2024. Il comune di Chiusano San Domenico risponde alla Lista n. 2 “Unione per Chiusano - Petruzziello Sindaco”, sottoscritta e firmata da tutti i candidati consiglieri.