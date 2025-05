Un' imprenditrice ravennate nominata ' Cavaliere del Lavoro' da Mattarella

In un momento in cui l'imprenditoria femminile sta guadagnando terreno, la nomina di un'imprenditrice ravennate a Cavaliere del Lavoro rappresenta un trionfo non solo personale, ma un segnale forte per tutta l'Emilia-Romagna. Le donne stanno ridefinendo il panorama economico, dimostrando che il talento e la determinazione non hanno genere. Un riconoscimento che stimola la lettura e l'interesse verso un futuro sempre piĂą inclusivo.

Il ruolo delle donne è sempre piĂą centrale nell'economia dell'Emilia-Romagna: emerge anche dalla decisione del Quirinale, con il presidente Sergio Mattarella che, su proposta del Governo, ha scelto due donne emiliano-romagnole come nuove Cavaliere del Lavoro, il riconoscimento che premia chi si è. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Un'imprenditrice ravennate nominata 'Cavaliere del Lavoro' da Mattarella

Piero Mastroberardino nominato Cavaliere del Lavoro dal presidente Mattarella

Piero Mastroberardino, un simbolo dell’eccellenza vinicola italiana, è stato nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente Mattarella.

Cerca Video su questo argomento: Imprenditrice Ravennate Nominata Cavaliere Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Anna Ferrino nominata “Cavaliere del lavoro”: un riconoscimento per l’eccellenza piemontese

Riporta informazione.it: Anna Ferrino, amministratrice delegata dell’omonima azienda che produce attrezzature per lo sport, è stata nominata «Cavaliere del Lavoro» dal Quirinale. I decreti sono stati firmati oggi, venerdì 30 ...

Anna Ferrino dopo il compasso d’oro è Cavaliere del lavoro. L'imprenditrice che con tende e zaini ha cambiato l'outdoor

Come scrive torino.corriere.it: Ancora un premio per l'amministratore delegato della Ferrino SpA, storica azienda torinese. È l’unica piemontese tra i nuovi 25 Cavalieri del Lavoro nominati da Sergio Mattarella. La cerimonia l'11 gi ...