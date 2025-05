Unimore l’oasi urbana Riapre l’orto botanico dopo sei anni di lavori | oltre 500 specie vegetali

Dopo sei anni di attesa, riapre l'Orto Botanico di Unimore, un vero angolo di paradiso nel cuore della città! Con oltre 500 specie vegetali, torna a splendere come un'oasi di relax e bellezza. In un'epoca in cui la natura è sempre più preziosa, questo spazio offre una pausa dalla frenesia urbana e invita alla scoperta. E chissà, magari anche tu potrai trovare la tua "montagnola" personale per rifugiarti e riflettere!

Dicono che il duca, quando aveva qualche grattacapo politico, amasse andare a rifugiarsi sulla ‘montagnola’, stendendosi a terra. Là, all’ombra delle fronde, rimaneva da solo e poteva finalmente trovare un po’ di pace. L’Orto Botanico dell’Università di Modena e Reggio è da sempre una vera oasi urbana, uno spazio di natura e di cultura (costeggiato da viale Caduti in Guerra) proprio accanto ai Giardini, con la Palazzina dei Vigarani, e a due passi dal Palazzo Ducale. Chiuso da più di sei anni per complessi lavori di restauro e di miglioramento delle strutture, ieri pomeriggio l’Orto è tornato finalmente ad aprirsi alla città: da oggi lo si potrà (ri)scoprire, passeggiando fra le aiuole, ammirando le ninfee nel laghetto con la fontana zampillante e affacciandosi alle serre con piante di eucaliptus, ficus, agave, aloe, gasteria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Unimore, l’oasi urbana. Riapre l’orto botanico dopo sei anni di lavori: oltre 500 specie vegetali

