Unieuro-RivieraBanca Rimini 87-78 vince Forlì in un palazzetto deserto

In un’atmosfera surreale di silenzio, la Pallacanestro 2.015 di Forlì conquista una vittoria fondamentale contro Rimini, mantenendo viva la speranza nelle semifinali. Con un punteggio di 87-78, gli uomini di Martino hanno dimostrato resilienza e concentrazione, elementi chiave di questo campionato sempre più avvincente. In un'epoca in cui lo sport è tutto tranne che scontato, ogni match diventa un'esperienza unica. Quale sarà il prossimo capitolo di

Forlì, 30 maggio 2025 – In una surreale Unieuro Arena a porte chiuse, la Pallacanestro 2.015 la spunta in gara3 su Rimini e tiene aperta la semifinale. Gli uomini di Martino la spuntano 87-78, conducendo la sfida per larghi tratti e dimostrando grande solidità quando gli avversari si facevano pericolosi. Ora si torna sulle tavole di via Punta di Ferro domenica (ore 20) per gara4. Forlì parte a mille sulle ali di un Perkovic da 17 punti in meno di 10’: break di 17-2 per il +11 (17-6), quindi massimo vantaggio sul +12 (26-14). Derby di basket Forlì-Rimini, rischio rappresaglie tra tifosi. Il prefetto: “Erano pronti a fare la guerra” Gli ospiti si rimettono però presto in riga, perché l’Unieuro non segna per 4’ e si riportano così a contatto (27-25). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Unieuro-RivieraBanca Rimini 87-78, vince Forlì in un palazzetto deserto

Unieuro Forlì: assenze pesanti per Gara1 delle semifinali playoff a Rimini

L'Unieuro Forlì si appresta a disputare Gara1 delle semifinali playoff a Rimini, ma dovrà fare a meno di Toni Perkovic e Daniele Magro, le cui condizioni sono le più gravi dopo la difficile serie contro Cividale.

