UniCoop Firenze non terrà più prodotti israeliani nei suoi supermercati

Unicoop Firenze fa un passo audace e simbolico: niente più prodotti israeliani nei suoi supermercati. Questa scelta si inserisce in un contesto di crescente consapevolezza sociale e politica, con un focus sui diritti umani. Ma non finisce qui: l'azienda si impegna anche a finanziare progetti di assistenza per i profughi palestinesi a Firenze. Un'iniziativa che stimola la riflessione su come il consumo possa influenzare la realtà sociale. Un gesto che invita a pensare oltre il carrello della spesa

Nei supermercati Unicoop Firenze non saranno più venduti prodotti israeliani. Allo stesso tempo, apertura al finanziamento di progetti di assistenza in favore dei profughi palestinesi arrivati o che arriveranno a Firenze. Lo rendono noto il 'Coordinamento interregionale degli aderenti alla. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - UniCoop Firenze non terrà più prodotti israeliani nei suoi supermercati

Torna l'appuntamento con raccolta alimentare Unicoop Firenze

Torna il grande appuntamento con la raccolta alimentare di Unicoop Firenze! Il 17 maggio 2025, oltre duecento associazioni toscane e duemila volontari si mobiliteranno in 125 punti vendita, supportati dalle sezioni soci, per un’iniziativa che unisce solidarietà e comunità.

