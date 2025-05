UniBg in Giappone | protagonista all’Expo di Osaka rettore in visita alla Kwansei Gakuin University

Osaka. L’ Università di Bergamo protagonista in Giappone nell’ambito delle attività di Expo Osaka 2025. Il rettore Sergio Cavalieri è attualmente in missione istituzionale e ha rappresentato l’ateneo giovedì 29 maggio al 1° Forum Bilaterale dei Rettori Italiani e Giapponesi organizzato dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (Crui) in collaborazione con il Ministero dell’Università e della Ricerca e l’Ambasciata d’Italia a Tokyo. L’evento ha visto il coinvolgimento della presidente della Crui Giovanna Iannantuoni, di 23 colleghi di altrettante università italiane e di una vasta rappresentanza accademica giapponese: si è svolto con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione accademica e scientifica tra i due Paesi, valorizzando il ruolo strategico dell’alta formazione nel dialogo internazionale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - UniBg in Giappone: protagonista all’Expo di Osaka, rettore in visita alla Kwansei Gakuin University

