Ungheria | CEO Visit Hungary prevede legami piu’ stretti con Cina nel turismo

L’Ungheria punta a rafforzare i legami con la Cina nel turismo, secondo il CEO di Visit Hungary. Un passo strategico che si inserisce in un trend globale di scambi culturali sempre più intensi. Questo approccio non solo valorizza le bellezze ungheresi, ma offre anche nuove opportunità per esperienze autentiche, arricchendo il panorama turistico europeo. Scopriremo se questa sinergia porterà a una nuova era di viaggi tra Oriente e Occidente!

L’amministratore delegato di Visit Hungary ha previsto legami piu’ stretti con la Cina nel settore del turismo, con l’obiettivo di promuovere scambi culturali piu’ profondi. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma623207762320772025-05-30ungheria-ceo-visit-hungary-prevede-legami-piu-stretti-con-cina-nel-turismo Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Ungheria: CEO Visit Hungary prevede legami piu’ stretti con Cina nel turismo

