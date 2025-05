Un’estate tra libri musica e teatro | tornano le Serate letterarie di Travo

...il sipario calerà sull'ultima serata. Le Serate letterarie di Travo rappresentano un'opportunità imperdibile per immergersi in un'estate all'insegna della cultura, dove la bellezza delle parole si intreccia con l'emozione della musica e del teatro. Con 16 eventi programmati, questa manifestazione non solo arricchisce il panorama culturale locale, ma si inserisce in un trend crescente di riscoperta dei borghi italiani come fucine di creatività. Non perdere l'occasione di partecip

È stato presentato nei giorni scorsi il programma delle Serate letterarie di Travo, gli appuntamenti tra libri, musica e teatro che anche quest’anno animeranno l’estate culturale del borgo della Valtrebbia. Sono 16 gli eventi che si succederanno da sabato 28 giugno a sabato 30 agosto, quando. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Un’estate tra libri, musica e teatro: tornano le Serate letterarie di Travo

Musica, libri e foodtruck. Torna “We love Castello“

Torna “We Love Castello”, l’evento estivo che anima il castello di Brescia dal 22 maggio al 14 settembre.

Cerca Video su questo argomento: Estate Libri Musica Teatro Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Musica, teatro, cinema, libri: pronto il cartellone dell'Estate Vetrallese; Musica, libri e cinema: due rassegne Arci; Saronno, estate ecco il calendario degli eventi: musica e tante proposte per i bimbi; Estate a Sud 2025: 127 eventi nei Palchi di Mirafiori per un’estate di cultura, musica e divertimento. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Musica, libri e cinema: due rassegne Arci

Segnala msn.com: Musica, arte, cinema e teatro animeranno Bologna per tutta l’estate, con due rassegne che trasformeranno la città in un grande spazio culturale condiviso: Montagnola Republic, nel cuore dello storico ...

Estate al Teatro Massimo, tra omaggi alla Santuzza, musica nei quartieri e cinema: ecco il programma

Secondo blogsicilia.it: Il Teatro Massimo lancia un’estate 2025 ricca di novità, tra nuovi progetti per i giovani, musica nei quartieri e una programmazione che unisce tradizione, formazione e inclusione.

Un’arena per il Settebello. Estate spettacolare tra musica e incontri

Scrive msn.com: Apre ‘a7b’, il nuovo spazio nella zona del Dopolavoro ferroviario a Rimini. Sarà un luogo sempre aperto, da vivere. Tutte le iniziative saranno gratuite. .