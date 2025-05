Underdog | Su Disney+ la bizzarra serie di National Geographic

Scopri il lato inaspettato della natura con "Underdog", la nuova serie di National Geographic su Disney+. Questa docu-serie celebra gli animali meno conosciuti e amati, portando alla ribalta i veri eroi del regno animale. In un periodo in cui si parla tanto di biodiversità e conservazione, "Underdog" ci invita a riflettere sull'importanza di ogni creatura, anche quelle che vivono nell'ombra. Preparati a scoprire storie affascinanti e sorprendenti!

Disney+ e National Geographic hanno presentato il trailer di Underdog, la bizzarra serie dedicata ai più strani degli animali presenti sulla Terra. Niente leoni, nessuna giraffa ed elefanti manco a pagarli, la nuova serie Underdog metterà al centro dell’attenzione i cosiddetti sfavoriti del regno animale. Divisa in cinque parti, la docu-serie di National Geographic approderà su Disney+ a partire dal 16 giugno 2025, e tra l’altro sfruttando il carisma attoriale – in questo caso vocale – di Ryan Reynolds, famoso interprete di Deadpool. Ogni episodio della serie in cinque parti mostra un aspetto diverso delle bizzarre strategie di accoppiamento, dei sorprendenti superpoteri, dell’arte dell’inganno, delle discutibili abilità genitoriali e dei comportamenti più disgustosi di questi sfavoriti. 🔗 Leggi su Universalmovies.it