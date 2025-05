Un' anziana è stata truffata da finto carabiniere e falso avvocato

Un nuovo allerta truffe si fa strada tra le strade di Roma. Un'anziana è caduta nella rete di un finto carabiniere e di un falso avvocato, ingannata da una storia drammatica riguardante il figlio. Questo episodio sottolinea l'importanza di informarsi e diffidare da chi chiede denaro in situazioni di emergenza. In un'epoca in cui la sicurezza ci preoccupa, restare vigili è fondamentale per proteggere i più vulnerabili.

Un finto carabiniere che ha chiamato alla vittima di turno, sostenendo che il figlio aveva provocato un incidente con feriti. E che le conseguenze penali potevano essere evitate dietro pagamento. Poi un fantomatico avvocato che, giunto nell'abitazione della "preda", nella zona dell'Appio Claudio. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Un'anziana è stata truffata da finto carabiniere e falso avvocato

Ultra 90enne sventa la truffa e fa arrestare il finto carabiniere

Un coraggioso ultra 90enne di Rimini ha dimostrato che la saggezza battendo i malintenzionati: nel tentativo di truffarlo, un finto carabiniere ha bussato alla sua porta, ma l'anziano non si è fatto ingannare.

Anziana truffata da un finto carabiniere, arrestati due giovani nel Catanzarese

corrieredellacalabria.it scrive: La donna di 88 anni aveva consegnato 1200 euro e monili in oro per far scarcerare il nipote autore di un falso grave incidente stradale ...

Anziana truffata da finto carabiniere, denunciato 26enne nel Palermitano

Segnala ilfattonisseno.it: I Carabinieri della Stazione di Petralia Sottana (Palermo) hanno denunciato in stato di libertà un 26enne catanese, già noto alle forze di polizia, accusato di truffa aggravata ai danni di un’anziana ...

Truffata in casa a 95 anni. Ritrovata tutta la refurtiva

Lo riporta msn.com: Il fenomeno delle truffe ai danni di anziani e persone sole è purtroppo frequente, negli ultimi anni in crescita anche nel comprensorio eugubino. Quella di una 95enne di Gubbio, però, è una storia in ...